Palazzolo, nel mirino dei ladri finisce anche la piscina Acquadream

(red.) Non bastavano l’oratorio di San Rocco, un bar e un altro gestito dall’associazione dei pensionati. A Palazzolo sull’Oglio, in Franciacorta, nel bresciano nel mirino di uno o più ladri è finita anche la piscina di via Kennedy. E’ accaduto nel corso di una notte precedente a mercoledì 12 agosto e allo stesso complesso Acquadream era già successo anche pochi giorni prima.

In tutti e due i casi gli autori del furto hanno infranto una finestra per entrare e poi arraffare il contenuto dalla cassa, anche se ridotto. In ogni caso i danni sono stati limitati e la piscina non ha subito interruzioni nell’attività. I carabinieri stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamera di sorveglianza e non è escluso che chi sta togliendo il sonno al paese sia una sola persona.