Gussago, mazzate contro il vetro di un’auto in sosta. Intimidazione?

(red.) Potrebbe celarsi una questione di parcheggi pubblici sempre occupati, se non una lite di vicinato, dietro l’episodio avvenuto in una notte precedente a mercoledì 12 agosto a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo nel parcheggio pubblico davanti all’asilo Nava dove, come scrive il Giornale di Brescia, il parabrezza di un’auto in sosta è stato colpito con un sasso o una mazza. Un episodio che ha portato il proprietario del veicolo a presentare una denuncia contro ignoti.

A questo punto gli inquirenti stanno indagando su varie piste, cercando di capire se si sia trattato solo di un atto di vandalismo o di una vera e propria intimidazione. A far propendere per la seconda ipotesi c’è il fatto che in passato erano già avvenuti degli scontri simili e liti di vicinato e qualcuno sarebbe andato anche oltre per indurre gli automobilisti a parcheggiare nei propri garage.