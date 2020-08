Palazzolo, oratorio e due bar in un giorno nel mirino dei ladri

(red.) Pochi giorni fa, domenica 9 agosto, a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano, si sono consumati tre episodi di furto ai danni di altrettante attività. Prima il malvivente di turno ha preso di mira l’oratorio San Rocco intorno all’ora di pranzo, entrando nel centro parrocchiale di via Gavazzino e portando via il registratore di cassa che però conteneva poco denaro.

Diverse ore dopo, nella notte, è toccato invece a un bar di via Levadello dove un uomo, in sella alla bicicletta, è riuscito a entrare dopo aver rotto la porta d’ingresso principale e portando via quanto conteneva la cassa. Infine, l’ultimo colpo ai danni di un bar gestito dall’associazione dei pensionati. I carabinieri stanno indagando su tutti gli episodi che sarebbero stati commessi da persone diverse.