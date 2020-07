Lago d’Iseo, caduta massi: chiude la ciclabile Vello-Toline

(red.) E’ probabile che la causa sia dovuta anche al maltempo e alle intense piogge che venerdì mattina 24 luglio hanno reso il fronte roccioso più debole. Da ieri sera, domenica 26 luglio, la pista ciclopedonale Vello-Toline, che collega i Comuni di Marone e Pisogne, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, è stata chiusa.

Infatti, dopo che sono stati segnalati alcuni pezzi di massi finiti sulla carreggiata, si è deciso per sicurezza di interdire la circolazione a ciclisti e pedoni. Questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati a svolgere un sopralluogo per capire la situazione e anche la possibilità di mettere in sicurezza il posto e riaprire la pista.