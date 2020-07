Rischia di annegare nel lago d’Iseo, gravissima bambina di 10 anni

(red.) Ha rischiato di annegare nelle acque del lago d’Iseo, ed è stata salvata in extremis da alcuni bagnanti. E’ stata trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso la bimba di 10 anni che, nei pressi della Darsena di Pisogne, in località Pizzone, ha rischiato di morire mentre stava giocando nel Sebino.

La ragazzina, nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, era in compagnia di altri bambini in acqua. A un tratto alcuni adulti hanno sentito le urla dei piccoli, e hanno capito che qualcosa non andava. La bambina si era tuffata e non riemergeva. Fortunatamente è stata salvata e rianimata da due operatori volontari della croce rossa che casualmente si trovavano in zona. Poi l’elicottero e il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime.