Franciacorta, finge di essere stato rapinato: ora rischia per calunnia

(red.) Da accusatore rischia invece di finire come accusato sul banco degli imputati. Si fa riferimento a una sentenza del tribunale di Brescia, di cui dà notizia Bresciaoggi, che ha assolto un nomade 60enne, residente in un campo in provincia di Bologna, dalle accuse di rapina e minacce. A portarlo in tribunale era stato un barista 30enne della Franciacorta che aveva denunciato come nel 2015 proprio il nomade, insieme a un complice, lo avesse rapinato e in seguito minacciato.

Al centro della questione c’è un presunto scambio legato a un assegno, ma durante l’indagine si è accertato che di quella rapina e di quelle insinuazioni non c’era nulla di vero. Tanto che ieri, venerdì 24 luglio, prima della sentenza, lo stesso titolare del bar aveva ritirato la querela e non si è costituito parte civile, quindi rinunciando anche al risarcimento. Ma a questo punto lo stesso barista rischia di tornare in tribunale, stavolta da imputato. Il giudice, infatti, ha disposto il rinvio degli atti alla procura per valutare il caso di procedere contro il 30enne per calunnia.