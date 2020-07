Coccaglio, scontro tra una moto e un’auto: muore centauro 45enne

(red.) Questa mattina, martedì 21 luglio, si è consumato un tragico incidente sulle strade della provincia di Brescia. E’ successo dopo le 7 in via Palazzolo a Coccaglio, teatro di un drammatico scontro tra una moto e un’auto. E a perdere la vita è stato il centauro di 45 anni. Sembra che proprio il motociclista stesse percorrendo la strada quando a un certo punto si è trovato di fronte, proveniente dal senso opposto, un’auto condotta da un 48enne e alle prese con una manovra di svolta a sinistra.

Gli agenti della Polizia stradale accorsi sul posto stanno accertando eventuali responsabilità e capire chi dei due conducenti non abbia visto l’altro, senza quindi la possibilità di evitare il colpo. Subito dopo l’impatto, che ha visto il motociclista essere sbalzato in avanti contro un palo, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica da Bergamo e due ambulanze, ma per il centauro non c’era ormai più nulla da fare. Da valutare, invece, le condizioni dell’automobilista che però non sarebbero gravi.