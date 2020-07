Capriolo, furgone si ribalta in rotonda. Soccorso un anziano

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 6 luglio, un uomo di 72 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469 in via Palazzolo, a Capriolo, nel bresciano. E’ successo intorno alle 18 quando l’anziano alla guida di un Fiat Doblò stava percorrendo una rotonda vicina al casello dell’autostrada A4. A un certo punto si sarebbe trovato un mezzo pesante entrare nel rondò e ha perso il controllo.

Così facendo ha urtato un cordolo della rotonda e si è ribaltato su un fianco. Per l’uomo sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco per estrarre l’anziano dall’abitacolo e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Il 72enne, in condizioni serie, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.