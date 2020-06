Rodengo, padre ubriaco in strada spinge la figlia 17enne

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 14 giugno, dopo le 17,30 alla centrale operativa del 112 è stato chiesto l’intervento dei carabinieri a Rodengo Saiano, nel bresciano. E nel momento in cui i militari della stazione di Gussago hanno raggiunto il posto si sono sentiti dire che una ragazza di 17 anni era appena stata spinta in strada, in via Castello, da parte di un uomo.

Le forze dell’ordine hanno poi appurato che quell’uomo era il padre della giovane. E, ubriaco, l’avrebbe colpita nel momento in cui lei avrebbe cercato di impedirgli di incontrare una persona che non voleva parlare con l’uomo. Sul posto per sicurezza è stata chiamata anche un’ambulanza di Franciacorta Soccorso che ha condotto l’uomo al Civile per calmarlo e farlo rinsavire. A questo punto la sua posizione, dopo l’attacco alla figlia, potrebbe peggiorare e portare a conseguenze anche a livello di famiglia.