Travagliato, tenta di vendere un falco: maxi sanzione

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 12 giugno i carabinieri forestali di Brescia si sono mossi per fermare un individuo che stava per vendere in modo illegale un falco. A lui i militari sono arrivati nel momento in cui si sono imbattuti in un particolare annuncio pubblicato sul sito internet subito.it. E in bella vista c’era la foto di un rapace che il venditore intendeva piazzare a 700 euro. Una somma che probabilmente aveva visto informandosi nel web e nel mercato clandestino sull’avifauna protetta.

I carabinieri hanno quindi raggiunto l’abitazione del marocchino a Travagliato notando che il rapace non aveva alcun anello di identificazione e nemmeno certificati. Il venditore abusivo ha rivelato ai militari di aver trovato quel rapace quando era ancora piccolo. E nel momento in cui è diventato adulto, sperava di piazzarlo a qualcuno in cambio di denaro. Invece, ha incassato una sanzione di 10 mila euro e il falco è stato affidato alla Polizia provinciale e poi verso un centro di recupero per la fauna selvatica.