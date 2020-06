Iseo, finti tecnici del gas terrorizzano due anziane sorelle

(red.) E’ una disavventura sulla quale metteranno gli occhi i carabinieri bresciani della compagnia di Chiari quella che mercoledì pomeriggio 10 giugno, come dà notizia Bresciaoggi, ha visto vittime due sorelle anziane residenti a Iseo. Davanti alla porta di casa si sono trovate due individui, con tanto di divisa indossata, che si erano qualificati come tecnici del gas. Questi hanno conquistato la fiducia delle due donne con la scusa di effettuare una riparazione per una presunta perdita di gas.

Subito dopo uno di loro ha spruzzato una sostanza in cucina e con il complice ha convinto le due anziane a chiudersi in camera e a portare i gioielli in frigorifero. In seguito la coppia di malviventi ha arraffato tutto ciò di valore che poteva. Non solo, perché si sono anche imbattuti in una cassaforte al muro che hanno sradicato a colpi di piccone. Poi sono fuggiti con il malloppo. Le due anziane sono uscite dalla camera da letto notando il colpo che avevano subito e hanno denunciato alle forze dell’ordine.