Iseo, Sassabanek riapre in sicurezza il lido e il campeggio

(red.) A partire da domani, sabato 13 giugno, i cittadini di Iseo e i turisti potranno tornare al lido e tra i campeggi di Sassabanek, nel bresciano. L’annuncio arriva direttamente dalla struttura che attraverso il proprio sito internet informa della possibilità di tornare a godere delle piscine e dell’atmosfera del lago d’Iseo. La società di sviluppo turistico del Lago ha presentato al Comune e alle autorità sanitarie il protocollo di sicurezza che è stato approvato.

Di certo dalla struttura ammettono che questo 2020 sarà un anno in perdita dal punto di vista economico, considerando anche che metà delle prenotazioni sono state cancellate. Ma c’è di nuovo domanda per i campeggi. Nel frattempo, per quanto riguarda il lido, gli utenti all’ingresso (consigliata la prenotazione) dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e compilare un’autocertificazione (come quella pubblicata sul sito internet della struttura).

All’inizio della giornata saranno consegnate le attrezzature tra sedie e sdraio da restituire al termine della giornata. Prevista anche la sanificazione periodica. Nelle piscine non potranno entrare più di 200 bagnanti allo stesso tempo e non più di 1.200 persone nel lido. All’ingresso sarà anche presente un conta-persone. I prezzi restano invariati, mentre gli abbonati non potranno usare il titolo di accesso la domenica.