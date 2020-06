Cade sulla Corna dei Trentapassi: soccorsa 55enne

(red.) Intervento oggi per la V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno, L’attivazione da parte della Centrale operativa è arrivata intorno alle 15:30 per una donna di 55 anni con una lesione alla caviglia sulla Corna Trentapassi, nel comune di Marone. Era in escursione con un’altra persona.

I tecnici le hanno localizzate, si trovavano lungo il sentiero 205 che scende verso Pisogne, poco sopra l’abitato di Zone. Cinque tecnici sono arrivati sul posto, poi è arrivato l’elisoccorso da Brescia per il recupero. Intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’operazione è terminata intorno alle 18:30.