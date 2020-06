Erbusco, colpi di pistola in centro storico: un ferito e un fermato

(red.) Da sabato sera 30 maggio i carabinieri bresciani della compagnia di Chiari con quelli delle stazioni di Erbusco e Adro stanno indagando su quanto accaduto in quelle ore nel centro storico di Erbusco, in Franciacorta. Infatti, a un certo punto e per cause da accertare sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

Da quei fatti un cittadino albanese di 27 anni è stato portato all’ospedale di Chiari dopo essere rimasto ferito, anche se in modo non grave. Le indagini nel frattempo hanno portato al fermo di un 34enne kosovaro. I militari stanno cercando di capire se quegli spari tra le aree più frequentate del paese, anche dai giovani, ci siano motivi di droga oppure gelosia o un caso di tradimento.