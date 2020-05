Ponte del 2 giugno, più flotte sul lago d’Iseo e di Garda

(red.) Quello che partirà domani, sabato 30 maggio, sarà un lungo fine settimana in occasione del ponte del 2 giugno, martedì, in cui si celebra la festa della Repubblica. E prevedendo la possibilità, seppur contingentata, del movimento di turisti, sul lago di Garda e quello di Iseo saranno potenziate le flotte di trasporti con traghetti e battelli pubblici. Senza dimenticare che fino al 3 giugno non ci si potrà muovere tra regioni diverse se non per motivi di necessità, lavoro e salute.

Sul Garda, insieme al traghetto da Maderno a Torri, tra Lombardia e Veneto, fino al 2 giugno sarà istituito anche un battello per i collegamenti tra Desenzano e Sirmione, nel bresciano. In ogni caso, avrà una capienza più ridotta e si potrà salire a bordo solo con guanti e mascherina. Stessa condizione anche sul lago d’Iseo dove la Regione Lombardia ha autorizzato corse, solo per questo ponte del 2 giugno, da Iseo verso Peschiera Maraglio (Montisola).

Ci saranno corse dalle 9 alle 18 ogni mezzora e senza fermate intermedia in vista di valutare dal 3 giugno la riapertura anche delle altre corse. Sul mezzo che prima del Covid poteva trasportare fino a 400 passeggeri non potranno salire più di 80.