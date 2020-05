Franciacorta, senza due mesi di voli verso Orio i vigneti sono ottimi

(red.) Vini della Franciacorta dell’annata 2020, quando per oltre due mesi gli aerei non si sono mossi. Ma quale legame c’è tra il traffico aereo e la Franciacorta, tra i migliori territori bresciani dove produrre vini da esportare in tutto il mondo? Lo sottolinea il presidente del gruppo Moretti, Vittorio che, interpellato dal Giornale di Brescia, sottolinea come in questo periodo i vigneti siano in un’ottima condizione naturale, come non si vedeva da tempo.

E il motivo è presto detto, visto che a pochi chilometri di distanza si trova l’aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Dal territorio carico di vigne dicono di vedere e sentire i rumori di aerei che giungono a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Ma questo, nel momento dell’atterraggio e quindi a bassa quota, provoca dei problemi alla vegetazione. Nel 2019 lo scalo bergamasco ha chiuso con il record di passeggeri (quasi 14 milioni) e nuove tratte inaugurate anche con il resto d’Europa.

Appurati i risvolti positivi sull’ambiente in due mesi di lockdown, Vittorio Moretti e anche dal Consorzio Franciacorta chiedono di fare una riflessione sul tema, vista anche la proposta dei sindaci di Brescia Emilio Del Bono e Bergamo Giorgio Gori di candidare insieme i due Comuni come Capitale italiana della Cultura nel 2023. Tra l’altro era stata lanciata una petizione per chiedere di ridurre il numero dei voli destinati allo scalo orobico.