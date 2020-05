Iseo, insulti e minacce dai turisti alla Polizia Locale

(red.) Domenica 24 maggio il paese di Iseo, nel bresciano, è stato preso d’assalto da quanti sono tornati sul lago dopo settimane drammatiche tra emergenza e lockdown. In via Repubblica gli agenti della Polizia Locale, di cui la vice comandante Silvia Custodi, avevano scattato delle foto ad alcune moto parcheggiate in divieto di sosta quel pomeriggio.

Ma alcuni cittadini, non del paese, avevano attaccato le forze dell’ordine con tanto di insulti, anche sessisti. E nel mirino non è finita sola la Polizia municipale, ma anche una pattuglia dei carabinieri. Agenti e vigili erano stati circondati dal gruppo di turisti per i quali potrebbero essere avviate azioni legali. Nel frattempo dal Comune hanno chiesto alla prefettura di mandare più forze dell’ordine sul lago d’Iseo in questo periodo che coincide con il ritorno del turismo.