Rovato, 30enne tenta il suicidio: viene salvato all’ultimo

(red.) Ieri mattina, venerdì 15 maggio, nella frazione di Montenero a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, si sono mossi i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale insieme alle ambulanze dopo aver ricevuto una segnalazione. Infatti, un 30enne dell’Est Europa, in stato confusionale, ha tentato il suicidio nel momento in cui al primo piano dello stabile dove si trovava si è spostato aldilà della ringhiera per poi posarsi sul tendone dell’appartamento sottostante.

Quell’immagine del giovane sospeso ha preoccupato i residenti e così le forze dell’ordine sono riusciti a riportarlo in casa. Dai vicini sembra che l’uomo vivesse spesso in quella situazione fatta di rumori fastidiosi e di ubriachezza. Per questo motivo è stato accompagnato all’ospedale di Chiari per verificare il suo stato di salute.