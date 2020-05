Da Rovato all’ospedale di Chiari, bimbo nasce sull’ambulanza

(red.) Non è la prima volta che succede in provincia di Brescia e può essere annoverata tra le belle storie in questo periodo drammatico. Ieri mattina, giovedì 14 maggio, intorno alle 8,30 alla sede del gruppo dei volontari di soccorso di Adro è arrivata una richiesta di aiuto dal piazzale delle piscine di Rovato.

Nel momento in cui gli operatori hanno raggiunto il posto, c’era un’auto in sosta guidata dal marito e con la moglie alle prese con le doglie, sdraiata sui sedili posteriori. A quel punto la donna è stata trasferita sull’ambulanza diretta all’ospedale di Chiari, ma il piccolo è venuto alla luce durante il trasporto al Mellini. Il piccolo Nicolò e la madre sono in buone condizioni.