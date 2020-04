Coronavirus, dieci ospiti positivi alla Baroncina di Monticelli

(red.) Non è una casa di riposo, ma è l’ennesima struttura nel bresciano dove sono emersi nuovi casi di contagio da coronavirus. Succede alla casa albergo “Baroncina” di via Panoramica a Monticelli Brusati, in Franciacorta, dove, come dà notizia il Giornale di Brescia, sono stati trovati positivi dieci ospiti. E la conferma arriva dai tamponi somministrati al personale e a tutti i presenti nella struttura.

Subito dopo Pasqua, infatti, un’operatrice si era presentata in ospedale lamentando sintomi di influenza. D’intesa con l’Ats e dopo aver verificato che l’addetta era stata trovata positiva, anche gli altri cinque dipendenti e i sedici ospiti sono stati sottoposti al trattamento.

Come risultato, gli operatori sono stati trovati negativi, mentre dieci utenti sono risultati positivi al Covid-19. Ma per fortuna non hanno sintomi e sono in buone condizioni. La Fondazione Cacciamatta che gestisce la casa albergo ha disposto il trasferimento dei dieci risultati positivi verso ospedali o case di riposo dove verranno tenuti monitorati.