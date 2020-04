Monticelli, 67enne sparisce da casa: ritrovato illeso

(red.) Quella di ieri, mercoledì 15 aprile, è stata una giornata di apprensione a Monticelli Brusati, in Franciacorta, nel bresciano, per trovare un uomo di 67 anni di cui era stata denunciata la scomparsa. Ma per fortuna il pensionato è stato poi rintracciato e recuperato illeso a poca distanza. Sembra che la sera precedente, martedì, l’uomo abbia avuto una lite con i figli per poi uscire di casa e dormire vicino a casa, dove sono presenti gli animali dell’allevamento di famiglia.

Ieri mattina, mercoledì, si sarebbe poi allontanato senza portare con sé il portafogli e il cellulare. La denuncia da parte dei familiari ha raggiunto i carabinieri e attivando un vasto schieramento di soccorritori. Presenti circa quindici tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, i militari, quelli forestali, le unità cinofile, la Protezione Civile e anche l’elicottero da Bergamo e il Cai.

D’intesa con il sindaco Paolo Musatti e la Comunità montana del Sebino Bresciano si sono attivate le ricerche che intorno alle 17 hanno dato i risultati sperati. Il 67enne è stato rintracciato in località Gaina dopo aver fatto una passeggiata. L’uomo è stato condotto in caserma per essere sentito sui motivi di quell’allontanamento, ma è stato anche sanzionato con 400 euro per aver lasciato casa senza un motivo urgente.