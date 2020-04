Da Rovato a Palazzolo per la spazzatura, multato due volte

(red.) Domenica mattina 12 aprile di Pasqua un automobilista residente a Rovato, nel bresciano, è finito nei guai nel momento in cui ha tentato di abbandonare alcuni sacchetti della spazzatura. Tra l’altro, a Palazzolo, quindi in un Comune diverso da quello di residenza. L’allarme agli occhi degli agenti della Polizia Locale è scattato quando dalle immagini riprese dalle telecamere in diretta sul posto hanno notato una vettura provenire dalla 469 verso l’ex cotonificio Ferrari, a due passi dal fiume Oglio.

E quando hanno verificato, dalla targa, che il conducente abitava a Rovato, gli agenti lo hanno seguito. Hanno anche verificato che l’uomo alla guida aveva lasciato il veicolo per poi abbandonare i sacchi nel vicino fiume. Peccato per lui che poi si sia trovato di fronte gli agenti della municipale.

E’ stato quindi obbligato a riprendersi la spazzatura, poi smaltita nell’isola ecologica. Per lui è arrivata una sanzione di 100 euro per abbandono di rifiuti e un’altra da 550 euro per essere uscito dal suo Comune di residenza e senza motivo di necessità, in sfrego alle disposizioni sanitarie in corso.