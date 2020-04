Coronavirus, 18 morti in un giorno tra Franciacorta e Valsabbia

(red.) In alcune zone della provincia di Brescia il tasso di mortalità, dovuto o non al coronavirus, è molto alto rispetto allo stesso periodo del 2019. In Franciacorta, per esempio, nella sola giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si contavano undici vittime. E a fare da padrone in questa triste classifica c’è Rovato con quattro vittime in più in 24 ore e portando a un totale attuale di 33.

Tra l’altro proprio in Franciacorta è stato disposto un servizio di controllo da parte delle forze dell’ordine chiudendo il Monte Netto a chi avrebbe tentato di fare passeggiate a Pasqua e Pasquetta. Situazione drammatica anche in Valsabbia che ieri, venerdì, ha contato sette nuovi decessi tra Agnosine, Casto, Gavardo, Villanuova sul Clisi e Vobarno.

Se si considera, come riporta il Giornale di Brescia, che nel marzo del 2019 i deceduti erano stati 27, i 182 di quest’anno fanno comprendere la tragedia. Sul Sebino, invece, si ha notizia di altri due decessi a Montisola e per un totale di cinque dall’inizio dell’emergenza, anche se solo due accertati per il Covid.