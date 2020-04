Gussago, non rispettano limitazioni: 30 denunciati

(red.) Violare le disposizioni sanitarie in tema di coronavirus vuol dire incorrere in sanzioni (in Lombardia anche fino a 4 mila euro), se non in denunce penali. Ma evidentemente a qualcuno interessano poco le conseguenze nelle quali si può andare incontro. Tanto che a Gussago, per esempio, nel bresciano e come riporta il Giornale di Brescia, le forze dell’ordine tra Polizia Locale e carabinieri hanno denunciato circa trenta persone.

Nessuno di loro aveva un valido motivo per essere fuori di casa e una pizzeria d’asporto era stata chiusa dopo aver notato alcuni clienti ai tavoli. E tra quelli che non rispettano le limitazioni ci sono soprattutto anziani, tanto che dai supermercati fanno sapere di questi clienti che si presentano senza alcuna protezione e chi si reca più volte al giorno per fare acquisti minimi.