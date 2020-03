Iseo, esplosione in cantina: dramma sfiorato per 13enne

(red.) Si è sfiorato un dramma ieri pomeriggio, domenica 29 marzo, all’interno di una vecchia officina resa garage ai piedi di una palazzina in via Camplani a Pilzone d’Iseo, nel bresciano. Un ragazzino di 13 anni e il padre di 43 intorno alle 16,30 stava facendo dei lavori di sistemazione nella rimessa, muovendo vecchi pezzi e migliorando l’ambiente, anche con l’intento di trascorrere questo tempo di quarantena forzata.

Quel luogo era stato un laboratorio artigianale del nonno del ragazzo alle prese con la produzione di fucili. Tra quei materiali il 13enne avrebbe maneggiato un bossolo con polvere da sparo e innescando un’esplosione. La madre del ragazzino, allarmata dell’accaduto, ha notato che il giovane aveva una mano insanguinata e il marito scioccato.

Quindi ha soccorso alla meglio il figlio e condotto entrambi all’ospedale di Iseo per le medicazioni più approfondite. Il giovane, per il quale le conseguenze potevano essere più gravi, è stato poi trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Sul luogo dell’esplosione sono giunti i vigili del fuoco di Brescia e Sale Marasino, i carabinieri di Iseo e gli agenti della Polizia Locale per ricostruire quanto era successo.