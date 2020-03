Gussago, rubano sacchi di concime da un negozio chiuso

(red.) Ogni giorno non mancano gli episodi in sfregio alle disposizioni sanitarie in corso per rispettare le misure di contenimento connesse al contagio da coronavirus. Uno di questi casi, di cui scrive il Giornale di Brescia, è avvenuto a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. Alcuni malviventi hanno raggiunto il negozio “Tuttanatura” di via Boschette, che vende prodotti per gli animali e il giardino nella frazione di Corcione.

Approfittando del fatto che in quella zona le forze dell’ordine avevano appena svolto i controlli, i ladri sono andati al punto vendita che in questi giorni è chiuso proprio per l’emergenza sanitaria. Hanno quindi rubato alcuni sacchi di concime e fertilizzante per poi sparire nel nulla. Se dovessero essere individuati, oltre alla denuncia per il furto incasserebbero anche quella per non aver rispettato le disposizioni del Governo.