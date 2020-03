Provaglio d’Iseo, chi era la vittima del frontale auto-camion

(red.) Si chiamava Davide Tomasi, di 38 anni, originario di Asola nel mantovano e domiciliato ad Adro, nel bresciano, l’uomo che ieri mattina, mercoledì 18 marzo, ha perso la vita nel tragico incidente stradale sulla provinciale 510 Sebina a Provaglio d’Iseo. Secondo la ricostruzione della Polizia stradale di Iseo chiamata a raccogliere i rilievi, il 38enne era alla guida della sua Ford Focus e si stava muovendo in direzione di Brescia.

Dal senso opposto e verso la Valcamonica, invece, giungeva un autoarticolato di una ditta di Vicenza e condotto da un 39enne veneto. L’utilitaria, per cause da accertare – un malore o una distrazione – intorno alle 10 avrebbe invaso la corsia opposta e il conducente non avrebbe nemmeno tentato la frenata.

L’impatto è stato tremendo, con il camionista rimasto illeso e uscito appena in tempo dall’abitacolo prima che prendesse fuoco. I vigili del fuoco e le ambulanze si sono occupate dei soccorsi, ma per l’automobilista non c’era stato nulla da fare. I rilievi e le operazioni di soccorso hanno portato a riaprire la strada nel pomeriggio.