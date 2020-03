Provaglio d’Iseo, frontale sulla Sebina tra auto e camion: un morto

(red.) Questa mattina, mercoledì 18 marzo, si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 510 Sebina in territorio di Provaglio d’Iseo, nel bresciano. E’ successo intorno alle 10 quando un camion e un’auto sono rimaste coinvolte nello scontro frontale, le cui cause sono da accertare. L’impatto, nei pressi di una piazzola di sosta, è stato talmente violento che il mezzo pesante ha anche preso fuoco.

Per fortuna l’autotrasportatore 38enne, rimasto illeso, è riuscito in tempo ad abbandonare l’abitacolo. Niente da fare, invece, per l’autista dell’altro veicolo che ha perso la vita. L’allerta al 112 ha fatto intervenire sul posto la Polizia stradale di Iseo, i vigili del fuoco e anche un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.