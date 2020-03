Coronavirus, 4 decessi in un giorno a Ospitaletto e Palazzolo

(red.) Nel drammatico bollettino diffuso ieri, martedì 17 marzo, sui nuovi casi di contagio e decessi in provincia di Brescia per coronavirusspiccano, tra i numeri, anche Palazzolo e Ospitaletto con 4 vittime in più ciascuno in un giorno.

Ospitaletto conta ora, purtroppo, 6 decessi e 39 casi di contagiati dal coronavirus. Altri quattro decessi, come detto, hanno interessato anche Palazzolo per un totale, al momento, di 9 vittime e di 42 positivi. Tra i deceduti ci sono anche il padre e la nonna di due consiglieri comunali ai quali l’amministrazione ha dato le condoglianze.