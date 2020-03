Coronavirus, 24 decessi in due giorni all’ospedale Mellini di Chiari

(red.) Tra le varie strutture ospedaliere in provincia di Brescia, una di quelle che sta soffrendo per il numero di deceduti, persone che non riescono a superare la fase acuta dopo il contagio del coronavirus, c’è il Mellino Mellini di Chiari. Tanto che qui, come riporta il Giornale di Brescia, si sono segnalati 24 decessi nell’arco di due giorni. Dall’ospedale fanno sapere che sui 450 posti letto totali, la metà sono dedicati ai pazienti da Covid. Tra l’altro nel Mellini sono giunti anche contagiati dalla vicina provincia di Bergamo e da Orzinuovi, ma anche in corsia si registrano diversi casi di contagio.

Sono 80 tra medici e infermieri i positivi e che lamentano anche la difficoltà di avere farmaci anti retrovirali. In terapia intensiva sono stati ricavati 12 posti letto e altri pazienti sono dotati dei caschi per l’ossigeno, mentre tra i degenti si è segnalato anche un aumento dei giovani. In questo panorama c’è spazio anche per la solidarietà che riguarda la Franciacorta.

Dagli Stati Uniti sono arrivate nuove maschere, mentre a Iseo due cittadini hanno donato 150 mila euro che saranno dedicati all’ospedale locale. E la farmacia Gandossi ha donato 2 mila mascherine chirurgiche tra quelle provenienti dalla Cina, anche se si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per sbloccare la fornitura. Sul Sebino, tra le misure di contenimento per evitare il contagio da ieri, martedì 17 marzo, è chiusa la Riserva naturale delle Torbiere.