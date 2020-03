Cazzago, sperona un’auto e scappa. Pirata rintracciato

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 18 marzo i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati in un intervento dopo un incidente stradale avvenuto a Cazzago San Martino, nel bresciano, dal quale però il conducente che ha provocato l’impatto era fuggito. Sembra che il pirata della strada, un giovane, stesse cercando un sorpasso azzardato nei confronti di un camion. Ma non aveva fatto in tempo a rientrare nella propria corsia e ha speronato un’altra auto che proveniva dal senso opposto, con a bordo un 32enne di Castegnato e la fidanzata.

Il giovane conducente della Seat Ibiza, invece di fermarsi, ha accelerato facendo perdere le tracce. Tra i feriti dell’altra vettura poi finita fuori strada, c’è l’uomo alla guida che ha incassato una prognosi di 60 giorni, mentre la fidanzata è rimasta illesa.

Le immagini registrate dalle telecamere, insieme alle testimonianze di chi ha assistito all’incidente e i rottami dell’auto pirata rimasti sulla strada hanno permesso di risalire all’autore dello scontro. Per farlo si è arrivati fino al parcheggio di un’azienda in provincia di Bergamo e dove il pirata ha detto di non essersi accorto di nulla. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni gravi.