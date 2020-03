Rovato, tre finti operatori Enel tentano truffe. Fermati da Polizia

(red.) In un momento in cui le strade sono deserte e si stanno rispettando gli inviti a restare a casa per questo periodo di emergenza dal virus, tre individui che nei giorni precedenti a sabato 14 marzo suonavano campanelli e si muovevano porta a porta a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, hanno destato sospetti. A segnalarli alla Polizia Locale sono stati alcuni residenti di corso Bonomelli.

Erano tre giovani – due ragazzi e una ragazza 20enni – distinti e dall’accento bresciano che si muovevano tra le abitazioni qualificandosi come operatori dell’Enel per controllare i contatori e chiedendo denaro. Gli agenti della municipale si sono mossi e li hanno sorpresi mentre stavano uscendo dalla casa di un’anziana a rischio di restare vittima del raggiro.

Al momento dell’arrivo degli operatori, due dei truffatori erano alla base della palazzina e uno ha cercato di fuggire. Ma entrambi sono stati fermati e uno di loro denunciato per tentata truffa. La ragazza, invece, stava per sottoporre un contratto all’anziana residente, ma è stata bloccata in tempo e anche per lei è scattata una denuncia a piede libero.