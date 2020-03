Iseo, testata alla compagna. 31enne violento finisce in carcere

(red.) E’ l’ennesimo caso in cui viene attivato il Codice Rosso in provincia di Brescia. E’ successo nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo a Iseo dove una ragazza di 28 anni, ferita al volto, si è rifugiata in un bar all’angolo tra piazza Garibaldi e largo Zanardelli, nel cuore del centro storico. Nel momento in cui i clienti e il titolare hanno visto la donna in preda allo shock, hanno allertato i soccorsi e anche i carabinieri.

E come esito finale chi l’aveva aggredita, il suo compagno 31enne, è stato arrestato, mentre lei è stata medicata e poi dimessa. Sembra che quel rapporto andasse avanti da tempo all’insegna delle violenze e dei soprusi da parte dell’uomo violento contro la donna e forse per una situazione di gelosia. E lei, per timore, aveva sempre sopportato e mai denunciato quegli atteggiamenti.

Ma giovedì è scattato qualcosa quando la ragazza, forse colpita al naso da una testata, è fuggita rifugiandosi nel locale. I sanitari le hanno diagnosticato una frattura al setto nasale e un trauma facciale e incassando una prognosi di 25 giorni. L’uomo, raggiunto pochi minuti dopo, è finito in manette e condotto in caserma dai carabinieri. Accusato di lesioni gravi, stalking e maltrattamenti, è stato condotto nel carcere di Canton Mombello a Brescia e a disposizione del magistrato.