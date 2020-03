Coronavirus, 77enne in vacanza positivo a Ischia. Rientri in pullman

(red.) Il viaggio di andata con l’entusiasmo di godersi una vacanza sull’isola di Ischia, ma pochi giorni dopo anche quello di ritorno sotto scorta verso i loro paesi di residenza. C’è anche una ventina di bresciani rimasti vittime di una disavventura dovuta all’emergenza da Coronavirus. I 17 bresciani, insieme ad altre decine di bergamaschi e altri residenti nel nord Italia, oltre a due tedeschi, per un totale di circa 80 persone, erano partiti lo scorso 23 febbraio raggiungendo Ischia nel momento in cui era stata annullata l’ordinanza di divieto di sbarco a chi proveniva da Lombardia e Veneto.

Ma nei pochi giorni successivi alla presenza in hotel, un 77enne di Palazzolo ha iniziato ad accusare i sintomi, con la conferma del contagio dal virus. L’uomo, in vacanza con la moglie, è stato trasportato al primo ospedale disponibile e poi a quello di Cotugno, a Napoli. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi, ma intanto mercoledì sera tutti gli altri che facevano parte della comitiva sono stati fatti salire su due pullman della Croce Rossa e riportati a casa. Compresi i bresciani che abitano a Palazzolo, Pontoglio, Roè Volciano, Brescia e Chiari.

Nessuno di loro, non presentando sintomi, è stato sottoposto al tampone, ma ora dovranno restare in quarantena, così come il personale dell’hotel e i medici che hanno assistito l’anziano di Palazzolo. Sempre in Franciacorta, intanto, si segnala un caso a Rodengo Saiano. Si tratta di una parrucchiera 50enne ricoverata mercoledì 4 marzo all’ospedale Civile di Brescia dopo la conferma di aver contratto il virus. Le sue condizioni non sono gravi, ma nel frattempo una collega e i clienti entrati in contatto con la titolare sono stati rintracciati per le misure necessarie del caso. Il negozio resterà chiuso fino all’11 marzo.