Erbusco, lite e spari fuori da un locale. Indagano i carabinieri

(red.) Dalle ore successive alla notte tra sabato 29 febbraio e ieri, domenica 1 marzo, i carabinieri bresciani della compagnia di Chiari stanno indagando per quanto accaduto quel sabato notte a Erbusco, in Franciacorta. E’ successo nel piazzale davanti al locale Café Mi Vida di via per Rovato – dove si trovano anche il Roadhouse e il centro commerciale Le Porte Franche – quando ci sarebbero stati dei momenti di confusione durante una lite e sarebbero partiti anche alcuni colpi di un’arma da fuoco.

E’ accaduto pochi minuti prima della mezzanotte e alcuni clienti di un altro bar nelle vicinanze che avevano udito quei colpi hanno allertato il 112. Sul posto si sono presentate diverse pattuglie dei militari con l’automedica e subito i carabinieri hanno iniziato, con delle torce, a controllare quanto ci fosse a terra. Mentre ai presenti davanti al bar è stato chiesto di presentare i documenti.

Tra i risultati, un 27enne rimasto leggermente ferito è stato medicato sul posto. Nel frattempo ieri il bar Mi Vida ha regolarmente aperto e ora si stanno interrogando i presenti a quella serata e analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per capire cosa sia successo e individuare i responsabili.