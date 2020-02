Pontoglio, rapina armata al market. Due banditi in arresto

(red.) Tre pattuglie dei carabinieri e persino l’elicottero a sorvolare dall’alto. Questo è stato lo schieramento messo in atto ieri pomeriggio, martedì 25 febbraio, a Pontoglio, nella parte occidentale della provincia di Brescia, dove si era appena verificata una rapina a mano armata. Intorno alle 14 due malviventi, con pistola in mano e il volto in parte coperto, hanno fatto irruzione al supermercato “Il Rondò” di via Achille.

Hanno chiesto alle commesse presenti in quel momento di consegnare il denaro, mentre ai clienti è stato intimato di non muoversi. I due, italiani e di età tra i 40 e 50 anni, hanno arraffato poche centinaia di euro e si sono dati alla fuga.

Ma quei due non erano nuovi alle forze dell’ordine, tanto che anche dalla vicina sponda bergamasca li cercavano. I carabinieri della compagnia di Treviglio con quelli di Chiari e un’altra pattuglia, insieme all’aiuto dall’alto, hanno scovato e arrestato i due banditi. La sensazione è che avessero partecipato a numerosi altri colpi, anche nei paesi vicini a Pontoglio.