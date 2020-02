Palazzolo, paziente di Codogno in quarantena al Richiedei

(red.) Oltre all’ospedale Civile di Brescia dove si registrano quattro casi confermati da contagio da Coronavirus, di cui un bresciano, i riflettori sono accesi anche sul reparto di Palazzolo della Fondazione Richiedei. Come dà notizia il Giornale di Brescia, un paziente proveniente da Codogno, cioé uno dei paesi del lodigiano compreso nella zona “rossa”, è stato posto in quarantena anche se non presenta i sintomi del virus.

Lo stesso paziente da un paio di settimane era già ricoverato nella struttura sanitaria per altri trattamenti e nel momento in cui si è verificato che provenisse proprio dall’area del focolaio si è attivato l’isolamento a livello precauzionale. Con tanto di comunicazione all’Agenzia di Tutela della Salute. In ogni caso è in buone condizioni. Nel frattempo alla sede centrale di Gussago sono state attivate una serie di limitazioni e anche i medici sono in allerta.