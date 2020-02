Adro, cade in mountain bike: ferito 48enne

(red.) Intervento nel pomeriggio di oggi per i tecnici della Stazione CNSAS di Valle Trompia, V Delegazione Bresciana. Sono stati impegnati in seguito all’allertamento per un uomo di 48 anni, residente in zona, caduto con la mountain bike in località Stallone, nel territorio del comune di Adro.

Il posto però non è raggiungibile con mezzi convenzionali e quindi SOREU ha deciso di attivare anche il CNSAS, per effettuare il recupero e il trasporto a valle dell’infortunato. Sono intervenute anche l’ambulanza di Capriolo e l’automedica di Chiari.