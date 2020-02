Erbusco, furto di un cellulare a Le Porte Franche. Video in rete

(red.) Sfrutta l’occasione di un giorno come tanti altri, giovedì 13 febbraio, in cui i centri commerciali in generale non sono pieni di clienti, per portare via un cellulare di ultima generazione come un iPhone 11, ma senza nemmeno farsi beccare. E ora sembra che possa godere di quel telefono senza aver speso un centesimo. E’ quanto avvenuto al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco dove un individuo sarebbe entrato in azione senza destare sospetti all’interno del negozio di telefonia “Smartroom”.

Gli addetti dell’esercizio, accorti solo in seguito di quel furto, hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione di Adro che indagano. Ma nel frattempo gli stessi gestori hanno anche postato un contenuto sui social network mostrando alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e che hanno immortalato il ladro in azione nel primo pomeriggio.

Di certo si tratta di un giovane che ha agito contando il fatto che nel negozio in quel momento non c’erano altri clienti e quindi possibili testimoni. I responsabili del negozio, anche attraverso i social, sperano che qualcuno riconosca quel malvivente per identificarlo.