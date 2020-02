Adro, gattina sfregiata con l’acido si salva in tempo

(red.) La sua proprietaria ha notato subito che c’era qualcosa che non andava. Il pelo si presentava bagnato e corroso e anche i movimenti non erano quelli tradizionali. E’ la disavventura capitata a una gattina di 2 anni ad Adro, in Franciacorta, nel bresciano, che domenica mattina 16 febbraio è riuscita a tornare a casa, anche se in condizioni a rischio.

Il felino era stato cosparso di una sostanza caustica che gli ha provocato una serie di ferite e abrasioni. E a ridurlo in quelle condizioni, forse nei pressi della palestra, potrebbero essere stati alcuni ragazzini. A confermare il rischio di conseguenze più gravi è stato il veterinario dal quale la proprietaria ha portato subito la gattina.

E di fronte al sospetto che alcuni giovanissimi fossero responsabili di quell’atto atroce, la donna ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Per il felino, dopo la visita dal veterinario, si è resa necessaria anche una cura a base di antibiotici.