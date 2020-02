Capriolo, 38enne soccorsa all’alba dopo aver bevuto troppo

(red.) Questa mattina, sabato 8 febbraio, i sanitari a bordo di un’ambulanza sono stati chiamati a compiere un intervento di soccorso a Capriolo, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 7 quando dalla provinciale 469, nel punto in cui prende il nome di via Palazzolo, nei pressi del cimitero, è arrivata una richiesta di aiuto per una donna di 38 anni che aveva alzato troppo il gomito.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari, ma di certo l’ambulanza ha dovuto raggiungere il piazzale di una stazione di servizio sul posto. La donna, visibilmente ubriaca, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Mellini di Chiari. Sembra che abbia ingerito una quantità di alcolici e cocktail vari da portarla al coma etilico.