Capriolo, camion fuori strada finisce in un fossato

(red.) Pochi minuti prima di mezzogiorno era ancora in bilico tra l’esterno della strada e la banchina nonostante fosse finito fuori dalla carreggiata quasi tre ore prima, intorno alle 9. Un camion si trova in questa posizione lungo la provinciale 469 a Capriolo, in Franciacorta, nel bresciano, nei pressi del cimitero del paese. L’autotrasportatore, muovendosi in direzione di Palazzolo, si sarebbe spostato troppo verso la sua destra e così le ruote hanno visto mancare l’asfalto sottostante terminando in un vicino fossato.

Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, ma il traffico è andato in tilt e provocando code in quell’ora di punta. La Polizia Locale e i carabinieri hanno raggiunto il posto per gestire il traffico, mentre un’impresa specializzata si occupa di recuperare il mezzo pesante verso la strada.

Un altro episodio del genere era già avvenuto alla fine di novembre quando un autobus era finito nel fossato, per fortuna senza feriti. La sensazione, lamentata da molti, è che la larghezza della carreggiata sia troppo ridotta rispetto ai mezzi, anche pesanti, che transitano.