Bergamo, Locale di Palazzolo si auto-multa: sosta in area disabili

(red.) A volte capita di imbattersi in auto in sosta sui parcheggi riservati ai disabili, ma non dotati dei tesserini di portatori di handicap. Una situazione che spesso vedo al centro i furbetti. Ma come prendersela quando quella vettura porta sulle fiancate e sul resto della carrozzeria i simboli della Polizia Locale? E’ successo nei giorni precedenti a lunedì 3 febbraio in via Caniana a Bergamo.

E quel veicolo, rimasto in quello stallo per diverse ore, era della municipale bresciana di Palazzolo. I primi a commentare quel parcheggio “selvaggio” sono stati i referenti di un’associazione di mutilati e invalidi civili.

Di fronte all’episodio e alla segnalazione, la Polizia Locale si è scusata e si è auto multata con una sanzione di 100 euro usati come contributo al sodalizio orobico come aiuto economico con cui abbattere le barriere architettoniche.