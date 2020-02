Paderno, Polizia impegnata tra rifiuti selvaggi e bocconi killer

(red.) Nel corso di questa settimana, partendo da lunedì 27 gennaio, gli agenti della Polizia Locale operativi su Paderno Franciacorta, nel bresciano, sono stati impegnati in due interventi tra rifiuti ed esche avvelenate. Per quanto riguarda il primo caso, un’azienda edile è finita nei guai per aver scaricato dei materiali in cartongesso (quindi rifiuti speciali) lungo via Kennedy.

Ma l’azione del conducente del mezzo che trasportava quel materiale non è passata inosservata visto che sul posto è presente una foto-trappola. E ha ripreso nel tardo pomeriggio l’individuo che scendeva dal veicolo scaricando gli scarti accanto alla via di percorrenza. L’autore e l’azienda sono stati denunciati e, su sollecitazione, hanno già provveduto a smaltire correttamente i rifiuti.

Tra via Roma e via Verdi, invece, i cittadini hanno segnalato diversi bocconi “modificati” e pericolosi presenti lungo le strade. Gli agenti della municipale hanno accertato che erano imbevuti di metaldeide e per fortuna nessun animale aveva ingerito quei pezzi di carne. I prodotti sono stati portati all’Istituto Zooprofilattico di Brescia per essere controllati, mentre la Polizia ha fatto partire una denuncia a carico di ignoti per risalire a chi ha disseminato quei bocconi killer.