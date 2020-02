Meningite, altro caso a Foresto Sparso (Bg). Una 71enne in ospedale

(red.) Torna la preoccupazione sul lago d’Iseo, tra le due province di Bergamo e Brescia, dopo la scoperta di un altro caso di meningite nella sponda orobica. Il batterio è stato rilevato in una donna di 71 anni residente a Foresto Sparso e che da mercoledì 29 gennaio si trova ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A rendere la situazione da monitorare con attenzione è il fatto che la Regione Lombardia e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera parlano di meningococco di tipo C, il più aggressivo e che ha già provocato due vittime nel periodo di dicembre e ai primi di gennaio. La meningite aveva indotto a una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti a cavallo di Capodanno tra le sponde bresciana e bergamasca del Sebino e portando 45 mila persone a sottoporsi al trattamento.

Di fronte al nuovo caso che è emerso, è già stata attivata la profilassi per i famigliari dell’anziana. E nel frattempo da lunedì 3 febbraio sarà possibile, per chi non l’avesse ancora fatto, sottoporsi al vaccino negli ambulatori di Iseo, Sarnico e Villongo coinvolgendo anche i residenti di Paratico e Capriolo.