Palazzolo, piove nel “Marzoli”. Studenti di due classi traslocano

(red.) Ieri mattina, mercoledì 29 gennaio, gli studenti di due classi dell’indirizzo tecnologico dell’istituto superiore “Marzoli” di Palazzolo, nel bresciano, sono stati fatti traslocare in altre stanze per fare lezione. Il motivo? Nelle loro aule – quelle di una classe prima e di una quinta – e nei corridoi erano in corso delle infiltrazioni d’acqua tanto da far piovere all’interno di quegli spazi.

Per questo motivo gli addetti del personale hanno usato dei secchi e materiale per ripulire l’acqua. Nello stesso tempo la dirigenza scolastica ha segnalato alla Provincia di Brescia, titolare delle strutture delle scuole superiori, il disagio che si stava vivendo.

Tra la mattina e il pomeriggio alcuni tecnici si sono occupati di rimuovere le tubazioni ammalorate e le hanno sostituite con altri impianti che resteranno attivi fino al termine dell’anno scolastico. Gli studenti fanno notare come non sia la prima volta di quegli episodi, ma d’altro canto la struttura, insieme al “Falcone”, ha circa cinquant’anni e si dovrà intervenire sui tetti dell’edificio.