Marone, colpita da una scarica di pietre durante una scalata

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 23 gennaio, si è verificato un incidente tra i monti intorno a Marone, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. Intorno alle 15 sembra che una donna di 46 anni stesse facendo assistenza a un rocciatore impegnato in una scalata tra le falesie in zona della Madonna della Rota. A un certo punto, alcuni piccoli pezzi di pietra si sono staccati dal fronte roccioso e hanno colpito la donna alla testa, protetta dal casco.

Questa è riuscita in qualche modo a mettersi in salvo alle pendici del monte Guglielmo e nel frattempo sono stati allertati i soccorsi al 112. Sul posto è arrivato il Soccorso alpino della Valtrompia, ma anche l’elicottero. La sfortunata assistente è stata quindi caricata sul velivolo e trasportata in volo in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia e con diverse contusioni. Le pareti rocciose della zona del lago d’Iseo sono molto frequentate dagli scalatori che arrivano da tutto il nord Italia.