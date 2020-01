Cazzago San Martino, Polizia salva un’anziana dall’infarto

(red.) Ieri mattina, giovedì 23 gennaio, una pattuglia di agenti bresciani della Polizia Locale di Cazzago San Martino è stata decisiva nel soccorrere un’anziana che stava per morire a causa di un arresto cardiaco. E’ successo intorno alle 10,30 all’interno di un’abitazione che si trova in via Padana Superiore. A un certo punto la badante della signora ha notato che l’assistita si era messa una mano al cuore e avendo una crisi in corso.

La badante è quindi subito uscita in strada e con le sue urla ha attirato l’attenzione di una pattuglia nelle vicinanze e in quel momento impegnata in un posto di blocco. I vigili hanno prima chiamato i soccorsi e nel frattempo hanno compiuto le prime manovre sull’anziana che è costretta a stare su una sedia a rotelle. Infine, è stata assistita dall’automedica e da un’ambulanza e condotta alla clinica Sant’Anna di Brescia.