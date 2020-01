Gussago, tre investiti da auto in via Sale. Anche due bambini

(red.) Questa mattina, mercoledì 22 gennaio, l’automedica e due ambulanze con la Polizia Locale sono state chiamate a un intervento di soccorso in via Sale a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. La dinamica è ancora da chiarire nei dettagli, ma tre persone sono state investite, pare da un’auto intorno alle 8. E tra quelli colpiti all’altezza dell’incrocio che porta anche verso il parco Muccioli ci sono due bambini di 8 anni.

L’altro investito è un uomo di 68 anni. Sembra che a guidare il veicolo che ha colpito i tre sia stato un 44enne che è stato sentito dagli agenti nell’ambito della ricostruzione della dinamica. Il pensionato investito è stato trasportato all’ospedale Civile e i due bambini al Pediatrico. In ogni caso e per fortuna le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.