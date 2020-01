Montisola, donna trovata morta nel lago a Carzano: è un giallo

(red.) Al momento resta un giallo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna nel lago d’Iseo, lungo la sponda bresciana nei pressi del porto di Carzano, a Montisola. Nel tardo pomeriggio di sabato 18 gennaio, intorno all’ora di cena, è stato il proprietario di un’abitazione a scorgere quel corpo sulla superficie del Sebino. Subito erano scattati i soccorsi tra vigili del fuoco, ambulanze e i carabinieri della compagnia di Chiari, ma ormai per la donna non c’era più nulla da fare.

Sembra che fosse in avanzato stato di decomposizione e forse si trovava in acqua da oltre una settimana, magari a fondo prima di riaffiorare solo sabato. Il corpo presentava solo una ferita a un’anca, ma potrebbe essere arrivata dopo il decesso e comunque al primo sommario rilievo non sono stati trovati segni che possano far pensare a una morte violenta. Pare che si tratti di una donna straniera, forse medio orientale, di circa 40 anni e che al momento di essere trovata indossava una maglia, un paio di pantaloni e le scarpe e aveva anche un orologio.

Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco, è stato ricomposto all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia dove oggi, lunedì 20 gennaio, potrebbe essere effettuata l’autopsia già disposta. Qui si cercherà di capire quando e di cosa sia morta la vittima, ma nel frattempo i carabinieri stanno analizzando eventuali denunce di scomparsa tra le province di Brescia e Bergamo, verificando poi, attraverso il prelievo di tracce del dna dalla salma, di chi possa trattarsi.